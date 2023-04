L’incanto di un Castello baciato dal Mare

Il Castello Alfonsino – Forte a Mare è fruibile tutti i giorni dalla settimana, previa prenotazione obbligatoria, con visite guidate e approfondimenti storici legati alla storia di Brindisi.

Anche per il 25 aprile il Castello sarà aperto per una Festa della liberazione all’insegna della cultura, ampliando i turni di visita.

Dalla Piazza d’armi, ai camminamenti di ronda sino alle sale interne della Rocca, sarà possibile ammirare l’incanto del castello baciato dal mare.

Le visite guidate, a cura del personale dell’ETS Le Colonne, si svolgono alle ore 10:00 – 11:00 – 16:00 – 17:00, mentre per la giornata del 25 aprile si terranno ulteriori turni: alle ore 12 nella mattina e alle ore 18 nel pomeriggio.

La prenotazione obbligatoria potrà essere effettuata al numero 3792653244, attivo dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, oppure tramite email: segreterialecolonne@gmail.com indicando cognome, numero dei partecipanti, turno di visita e un numero telefonico.

Il Castello Alfonsino – Forte a mare sorge sull’isola di Sant’Andrea, di fronte all’imboccatura del porto, a difesa della città, ed è fruibile grazie all’accordo di valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi e Lecce e l’ETS Le Colonne.