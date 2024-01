Operativo anche nella Asl Brindisi il nuovo sistema informativo amministrativo-contabile unico regionale MOSS (Monitoraggio della Spesa Sanitaria), con conseguente dismissione del precedente sistema e migrazione dei dati dai primi di gennaio.

L’operazione ha richiesto – nei mesi scorsi – adeguata formazione del personale coinvolto nelle procedure con affiancamento tuttora in corso e servizio di help desk dedicato a cura di tecnici esperti. Il progetto si inserisce nel percorso della digitalizzazione del sistema sanitario pugliese già avviato con il sistema Edotto, cartella clinica elettronica ambulatoriale e di ricovero, e altri sistemi che vedono il coinvolgimento e l’impegno di tutti gli operatori sanitari della Asl Brindisi.

Il Moss è stato avviato dal Dipartimento di Promozione della Salute e dalla Sezione Bilancio della Sanità della Regione Puglia, con l’obiettivo strategico di uniformare tutte le procedure amministrativo-contabili (contabilità generale, contabilità analitica, gestione approvvigionamenti, controllo di gestione e controllo interno) delle Asl pugliesi attraverso l’uso di anagrafiche, processi e sistemi di controllo unici. Questo consentirà anche di snellire le procedure contabili e la relativa rendicontazione.

Il progetto è stato realizzato tramite la collaborazione di più partner: la Regione, InnovaPuglia, le aziende sanitarie e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Engineering Ingegneria Informatica Spa, Intellera Consulting Srl e Medsistemi Srl. Tutte le aziende sanitarie pugliesi sono oggi operative nel sistema contabile unico regionale Moss.

Il direttore generale Maurizio De Nuccio ha espresso viva soddisfazione e riconoscimento per l’importante lavoro svolto sia dal gruppo di lavoro aziendale in collaborazione con il Dipartimento di Promozione della Salute, InnovaPuglia, e le altre società competenti, sia per il significativo impegno profuso da parte di tutto il personale coinvolto a vari livelli e ruoli (sanitario, amministrativo, tecnico e professionale).

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI