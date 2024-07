Dopo oltre un mese di trattative, continua, e se possibile si aggrava, lo stallo al Comune di Brindisi, dove la mancanza di accordo tra le varie forze politiche e i gruppi consiliari sta ritardando il processo di formazione della nuova giunta e la forza politica di affrontare le problematiche cittadine, prima tra le quali il salvataggio della Brindisi Multiservizi.

Caso Giunta:

Finora non sono pervenute proposte condivise sulla scrivania del primo cittadino. La principale difficoltà risiede all’interno di Fratelli d’Italia. Il coordinatore provinciale Luigi Caroli ha confermato a Marchionna che i due assessori proposti dal partito sono Massimiliano Oggiano e Antonio Pisanelli, già in carica. Tuttavia, il sindaco ha sottolineato che questa soluzione è impraticabile, poiché le altre forze di maggioranza hanno già accettato di apportare cambiamenti significativi, facendo a meno anche di consiglieri che hanno ricevuto molti consensi (Gianluca Quadra, Ernestina Sicilia, Lidia Penta e Tonino Bruno).

Le tensioni sono proseguite anche stamattina, con Fratelli d’Italia che resta fermamente intenzionata a mantenere Oggiano e Pisanelli, mentre il sindaco Marchionna spinge per un rinnovamento che dovrebbe avere come vittima sacrificale anche Luciano Loiacono, dei Moderati.

Marchionna, in ogni caso, pare determinato ad assumere una via d’uscita proponendo una giunta senza Oggiano e Pisanelli. Le opzioni sul tavolo sono due: nominare solo sei assessori lasciando vacanti i posti di Fratelli d’Italia e dei Moderati, oppure richiedere altre proposte definitive per poter finalmente varare la nuova giunta.

Caso BMS

Nel frattempo, nella conferenza dei capigruppo svoltasi stamattina è stato annunciato che nella seduta del consiglio del 19 luglio non si discuterà del piano industriale della BMS, la cui discussione è stata rinviata probabilmente al 29 luglio. Intanto, il debito della partecipata è cresciuto fino a 4,4 milioni di euro, rendendo necessario un ulteriore piano industriale. Una situazione che assomiglia al classico cane che si morde la coda: le fibrillazioni politiche aggravano la situazione debitoria della BMS, l’aggravarsi della situazione debitoria BMS rende ancora più forti le fibrillazioni politiche.