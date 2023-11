Ancora un grande riconoscimento per l’artista brindisino Gianni De Simone, che con le sue opere di arte fotografica è stato premiato come il secondo artista migliore in Europa nella categoria Fotografia e Arti visive, davanti ad altri 58 artisti provenienti da tutte le nazioni europee.

L’evento si è svolto ad ottobre a Treviso, dove le sue due opere “Twins in the flower” e “Twins in the flower woman version” sono state esposte nel palazzo storico Ca’ dei Carraresi di Treviso, che tutto l’anno ospita mostre fotografiche dei più importanti artisti internazionali.

A premiare il brindisino Gianni De Simone è stata la D’E.M. Venice Art Gallery Culture and Art Luxury International Corporate nel contesto del Premio FAMART, giudicato da critici ed esperti d’arte di fama internazionale con il compito di premiare solo i tre più meritevoli tra gli artisti presenti, valutando le sue due opere con la seguente descrizione critica:

Grazie a questo prestigioso premio, tanto ambito da molti artisti, Gianni De Simone è stato selezionato dalla Galleria Merlino di Firenze dove esporrà dall’1 al 24 dicembre nel contesto dell’Art Symposium VII edizione.

Le opere di Gianni De Simone sono caratterizzate da un forte impatto visivo e da un’originale ricerca formale. L’artista utilizza la fotografia per esplorare temi universali come l’identità, la memoria e la natura.

Le sue opere sono state esposte in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, riscuotendo sempre grande successo di pubblico e di critica.

Il premio FAMART è un riconoscimento importante per la carriera di Gianni De Simone, che conferma il suo talento e la sua capacità di raggiungere un pubblico sempre più vasto.