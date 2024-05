Nella notte scorsa, intorno all’una, Vincenzo Valente, 46 anni di Latiano, ha perso la vita presso lo Zuccherificio di Brindisi, in un tragico incidente sul lavoro.

L’operaio era alle dipendenze di una ditta esterna e stava effettuando un intervento di manutenzione sul nastro che collega lo zuccherificio al molo di Costa Morena est. L’incidente è avvenuto a circa 10 metri di altezza; l’uomo ha subito la perdita di un arto, per cause ancora in corso di accertamento dello Spesal dell’Asl di Brindisi, guidati dal pm di turno del tribunale di Brindisi, Raffaele Casto.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, purtroppo, non è stato possibile salvare la sua vita.

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze di questo terribile incidente, ed il nastro trasportatore è stato sottoposto a sequestro.