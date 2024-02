Ancora una sconfitta esterna per la Sidea Group Junior Fasano, superata in casa del Macagi Cingoli per 25-24 nel recupero della 1^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24.

Partita brutta e piena di errori per la formazione biancazzurra che nel primo tempo, dopo un avvio equilibrato, prova a staccare gli avversari realizzando un parziale di 5-0 che portava il risultato dal 7-6 al 7-11 del 20’. La compagine marchigiana tornava a ridosso dei campioni d’Italia prima dell’intervallo, rientrando negli spogliatoi sotto di un goal (11-12), ed operando il sorpasso nei minuti inziali della ripresa (16-14 al 39’). Il vantaggio a favore dei locali tocca successivamente il +4 (21-17 al 45’), ma i fasanesi, pur continuando nelle imprecisioni, tornano in partita, accorciando prima sul 23-22 al 52’, e poi pareggiando sul 24-24 al 55’. Nei 5’ conclusivi però a segnare è solo il Cingoli, che a poco più di 2’ dal termine realizza il 25-24 finale, resistendo ai tentativi della Junior di pervenire perlomeno al pari.

Per Flavio Messina e compagni, terzi in graduatoria alle spalle di Brixen e Merano, chance di riscatto sabato prossimo a Siracusa, contro il team siciliano oggi superato in casa in rimonta dal Cassano Magnago, appaiato in classifica al Fasano.

Tabellino

Macagi Cingoli-Sidea Group Junior Fasano 25-24 (11-12 p.t.)

Macagi Cingoli: D’Agostino 1, Ciattaglia 2, Mohamed 4, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 3, Mihail, Bordoni, Latini, Strappini 3, D’Benedetto 2, Rossetti 3, Compagnucci, Gigli, Albanesi, Codina Vivanco 6. All.: Sergio Palazzi.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 4, Angiolini 6, Amato, Pugliese 3, Leban, Messina, Boggia, Gallo, Cantore 2, Marinho Da Cunha 5, Beharevic, Knezevic 4, Corcione. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Bertino-Bozzanga.

Risultati dei recuperi della 1^ giornata di ritorno: Teamnetwork Albatro-Cassano Magnago 29-30, Macagi Cingoli-Sidea Group Junior Fasano 25-24, Alperia Black Devils-Bozen 24-24.

Classifica: Brixen 26, Alperia Black Devils 23, Cassano Magnago e Sidea Group Junior Fasano 22, Conversano 21, Bozen* 20, Raimond Ego Sassari* 16, Macagi Cingoli* 12, Sparer Eppan 11, Teamnetwork Albatro* 10, Trieste 8, Secchia Rubiera 7, Pressano e Carpi 4. *Una partita in meno (il 14/02 si disputeranno i recuperi della 2^ giornata di ritorno Bozen-Macagi Cingoli e Raimond Ego Sassari-Teamnetwork Albatro).

Prossimo turno (10/02): Cassano Magnago-Raimond Ego Sassari, Teamnetwork Albatro-Sidea Group Junior Fasano (ore 16.30), Macagi Cingoli-Trieste, Secchia Rubiera-Brixen, Carpi-Bozen, Conversano-Pressano, Alperia Black Devils-Sparer Eppan.