Gran colpo per l’ Aurora Volley Brindisi

Sarà Andrea Polimeno il nuovo allenatore per la stagione 2024/2025

L’allenatore salentino classe 1991 con ottima esperienza nei settori giovanili , negli ultimi ha ottenuto degli ottimi risultati come capo allenatore in serie. C femminile.

Il presidente Ercole Saponaro ha voluto fortemente la sua presenza dichiarando “ Appena saputo del divorzio sportivo con il Monteroni Volley sono personalmente intervenuto celermente per portare Andrea in Aurora Volley . Ritengo che Andrea sia per noi una grande opportunità per professionalità, conoscenza e determinazione . Ho voluto regale a noi tutti un grande allenatore.

Forza Aurora …Benvenuto tra noi Andrea”.

Anche neo allenatore esprime entusiasmo per per la nuova esperienza con Aurora “ Sono grato al Presidente e a tutti i dirigenti dell’Aurora ,che ho avuto il piacere di incontrare un questi giorni, per la stima e la fiducia che hanno riposto in me. Sposo con entusiasmo un progetto ambizioso e sono certo che raggiungeremo i nostri obbiettivi. Forza Aurora.”