“Non si possono applicare due pesi e due misure. Ci sono Comuni che sono stati sciolti senza che ci sia stata mai un’indagine, ci sia stato mai un arresto… D’altra parte ci sono stati comuni che per molto poco sono stati sciolti e ci sono comuni che per molto, ma molto di più, sono sub-iudice. Uno di questi, secondo me, è il comune di Bari”.

Queste le parole di Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia e vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia, nel corso di un incontro di Forza Italia.

Qualche giorno fa lo stesso D’Attis aveva chiesto maggiore attenzione ai commissariamenti annunciando un’iniziativa mirata a rivedere la legge sui “facili” commissariamenti

A D’Attis hanno risposto Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi, deputati pugliesi del Partito Democratico.

–

“Le dichiarazioni odierne dell’On. D’Attis confermano quanto scarsa sia la cultura istituzionale di questa persona. Ancora una volta, infatti, ci troviamo a commentare le parole di un Vice Presidente della Commissione Antimafia che utilizza il suo ruolo per ‘regolare i conti’ con gli avversari politici, chiedendo provvedimenti gravissimi senza avere né il potere di adottarli, né argomenti per giustificarli.

Dopo una campagna denigratoria durata mesi e conclusasi con il chiarissimo segnale dato dai baresi alle scorse elezioni comunali, il centrodestra continua a brandire ogni strumento a disposizione per ribaltare il risultato. E’ curioso, poi, che la deriva parolaia dell’On. D’Attis non riguardi mai la sua città e gli inquietanti risvolti dell’indagine sulla compravendita dei voti nelle scorse elezioni a favore del centrodestra.”

“Se l’On. D’Attis avesse un po’ di consapevolezza di sé, dovrebbe rendersi conto della sua inadeguatezza e dimettersi immediatamente dalla Commissione Antimafia perché le sue esternazioni non fanno altro che infangare l’onorabilità e il prestigio dell’istituzione.”

In una nota, i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi hanno espresso “solidarietà e vicinanza all’on Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia, per il vile attacco ricevuto dai parlamentari del Pd. Dichiarazioni che tradiscono una certa difficoltà politica del centrosinistra che vorrebbe frenare un impegno quotidiano in difesa della legalità portato avanti da D’Attis con grande determinazione e coraggio. Siamo con lui”.