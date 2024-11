È stato pubblicato oggi l’Avviso per la designazione di sei componenti che verranno designate/i dalla Conferenza dei Capi Gruppo sulla base di candidature di cittadine/i ritenuti meritevoli della nomina nella Commissione Pari Opportunità che perverranno da tutte le Associazioni operanti sul territorio e che si occupano soprattutto e prevalentemente di tematiche inerenti alla violenza di genere, ai diritti LGTBI+ ed alle Pari Opportunità.

La data scelta non è casuale coincidendo, infatti, con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e che vedrà contestualmente altre iniziative di sensibilizzazione in merito nel Consiglio Comunale che si riunirà nella giornata di domani.

Questa Presidenza si è spesa per l’allargamento della partecipazione tanto dei componenti (tra cui, di diritto, la figura del Garante delle persone con disabilità) quanto per la trattazione di nuove tematiche che la futura Commissione, una volta consumati l’iter ed i dettagli burocratici necessari alla definizione dei componenti, andrà ad affrontare.

Il tutto sul buon solco lasciato dalle componenti della precedente Commissione, tuttora in carica, cui vanno i miei personali ringraziamenti sia per aver fattivamente contribuito alla stesura del nuovo Regolamento oggi in vigore sia per le attività avviate durante la scorsa Consiliatura ed ultimate nel corso di questo mandato (l’installazione delle “Pietre vive di memoria” sulla facciata del Municipio dedicate alle vittime di femminicidio, l’intitolazione di strade e vie a donne che hanno combattuto per la parità di genere ed i diritti delle classi sociali più deboli, la partecipazione costante ad eventi di informazione e sensibilizzazione in favore delle donne e dei loro diritti).

Ogni candidatura segnalata dalle Associazioni dovrà pervenire al Comune di Brindisi – Ufficio del Consiglio Comunale, direttamente, a mezzo raccomandata o tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it entro e non oltre le ore 12,00 del 09.01.2025, deve riguardare cittadine/i che abbiano il godimento dei diritti politici e specificare i motivi che giustificano la candidatura con particolare riferimento alla competenza posseduta oltreché essere complete di dati anagrafici, residenza, titolo di studio ed eventuali titoli di merito scolastici e/o accademici e curriculum professionale.

Sarà, infine, mia cura informare i cittadini dell’evolversi della vicenda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

GABRIELE ANTONINO