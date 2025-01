Antonio Calabrese è il nuovo direttore del CIISAF – Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito di Fasano, l’Ente che – insieme alla città di Fasano – include Cisternino e Ostuni. Il dottor Calabrese, laureato in Scienze Politiche per l’indirizzo economico-internazionale, è presidente del Consorzio ATS BR4 e responsabile del personale presso il Ministero della Difesa. Svolge funzioni di coordinatore degli ambiti territoriali della provincia di Brindisi e, per le tematiche collegate all’autismo, è referente della terza commissione regionale e coordinatore del tavolo provinciale.

A seguito di avviso pubblico, il Consiglio di Amministrazione dell’Ambito di Fasano ha deliberato la sua nomina lo scorso 13 gennaio, mentre il suo rapporto con il nuovo Ente decorrerà a partire dal prossimo mese di marzo. L’individuazione del professionista mesagnese è stata effettuata sulla base di un curriculum dal quale si evincono comprovate capacità progettuali nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con una formazione rispondente a requisiti manageriali e in ambito economico-finanziario ed amministrativo, e competenze normative in materie di anticorruzione e trasparenza. «La direzione del Consorzio rappresenta per me una ulteriore opportunità di crescita professionale e umana», commenta Antonio Calabrese, che aggiunge: «Come è stato in questi anni, anche in questo ruolo assicurerò il mio impegno massimo per contribuire a far crescere qualità e tipologia di interventi a favore delle fasce di popolazione più vulnerabili del territorio».

Con una formazione caratterizzata da una propensione per l’approfondimento di aspetti sociali collegati ai diritti e alla lettura dei bisogni della comunità, Calabrese – da sempre attivo nel mondo dell’associazionismo – nello svolgimento dell’incarico di consulente politico per le politiche sulla disabilità, pari opportunità, partecipazione attiva e attivazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) ha redatto per il Comune di Mesagne il regolamento “Pari opportunità, politiche di genere e diritti civili” poi approvato dal Consiglio comunale. Relatore in numerosi convegni a tema, invitato in veste di esperto in materia, il dott. Calabrese ha recentemente svolto attività di docenza universitaria sui sistemi di welfare regionali, nazionali ed europei.