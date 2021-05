Non un commissario unico ma due commissari separati per le Camere di Commercio di Brindisi e di Taranto che, in base ad un decreto del 2018, dovrebbero essere accorpate.

E’ questa la decisione del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti che, con data 29 Aprile, ha ritenuto di conferire a Gianfranco Chiarelli e Antonio D’Amore la nomina di Commissario straordinario delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, rispettivamente di Taranto e di Brindisi.

Nell’atto di nomina del Dott. D’Amore, il ministro prende atto “che gli organi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi risultavano scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento degli stessi” e, “considerata la necessità di procedere al commissariamento ai sensi della norma sopra richiamata, al fine di consentire una pronta definizione dei procedimenti di competenza degli accorpandi Enti camerali finalizzati al1’accorpamento in corso”, sentita la Regione Puglia,

“DECRETA

1. Il Dr. Antonio D’Amore, nato a Brindisi il 3 febbraio 1973, è nominato Commissario straordinario delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, dalla data del presente decreto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 61 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

2. Al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente , del Consiglio e della Giunta Camerale per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo 16 febbraio 2018 al Commissario ad acta, appositamente nominato, per gli atti necessari all’espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio , Industria , Artigianato e Agricoltura di Taranto Brindisi.

3. La durata massima del presente incarico viene stabilita sino alla data di insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto Brindisi.

4. Al Commissario straordinario spetta il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni vigenti, da porre a carico de11’Ente commissariato”.

In una nota, il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, non nasconde la sua soddisfazione:

“Mi sono battuto in silenzio perché accadesse e sono contento che il Governo ha deciso di nominare due commissari distinti per le due Camere di Commercio di Brindisi e Taranto.

Un’insensata riforma ne ha accorpate tante, riducendo fortemente i servizi sul territorio.

Le province di Brindisi e Taranto devono avere ognuna la propria Camera di Commercio.

Mi sono sempre opposto alla fusione che ritengo penalizzi entrambi i territori.

L’ho fatto già da quando non ero deputato. L’ho fatto al fianco del compianto Alfredo Malcarne al quale va riconosciuto il merito di essersi opposto a quella scelta che oggi è ancora in attesa di sentenza della giustizia amministrativa.

Rivolgo i migliori auguri per questa gestione commissariale al dott. Antonio D’Amore di Brindisi e all’avv. Gianfranco Chiarelli di Taranto”.