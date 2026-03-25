Bari, 24 marzo 2026 – Si è svolto ieri, presso il Palazzo del Governo, un proficuo incontro tra Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, e una delegazione di Apamri Aps (Associazione dei Parlamentari Amici degli Insigniti della Repubblica Italiana).

Alla delegazione hanno preso parte il Presidente nazionale, Uff. Omri Riccardo Di Matteo; il Coordinatore della Regione Puglia, dott. Cav. Omri Antonio Giaimis; la dott.ssa Cav. Omri Teresa Calamia; il delegato per i Comuni di Molfetta e Giovinazzo, dott. Vincenzo Minervini; e il delegato per il Comune di Squinzano (LE), dott. Paolo Andriani.

In apertura dell’incontro, la delegazione ha porto i saluti istituzionali del Segretario generale di Apamri, dott. Comm. Omri Michele Grillo, unitamente a quelli di tutti gli iscritti e degli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).

Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi di grande rilievo sociale e civile.

Particolare attenzione è stata riservata all’impegno solidale in vista della Pasqua, con la presentazione dei prossimi eventi di beneficenza che coinvolgeranno i reparti di oncologia pediatrica degli ospedali di Bari, Brindisi e Lecce. L’associazione ha inoltre confermato il proprio impegno nella donazione di generi di prima necessità a favore di Caritas e orfanotrofi del territorio.

Un altro tema centrale dell’incontro ha riguardato i pilastri della società. È stata infatti sottolineata la centralità della figura femminile quale elemento essenziale per lo sviluppo sociale, insieme al ruolo insostituibile di famiglia e scuola nella trasmissione, alle nuove generazioni, del rispetto per le Istituzioni e dei valori fondanti della convivenza civile.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato al “Battesimo Civico”, manifestazione in programma il 28 aprile 2026 presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, evento simbolico per la promozione della cittadinanza attiva tra i giovani.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento per l’operato di Apamri, confermando l’importanza della sinergia tra Istituzioni e realtà associative impegnate nella tutela e nella promozione dei valori della Repubblica.

Ufficio stampa APAMRI Brindisi