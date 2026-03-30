Si è svolto presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a Bari, un incontro istituzionale tra il Presidente, Toni Matarelli, e una qualificata delegazione dell’APAMRI APS (Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana). Ad aprire l’incontro è stato il Delegato Regionale per la Puglia, Cav. OMRI Antonio Giaimis, che, nel presentare i delegati provinciali e comunali intervenuti – Dr. Maurizio Durini (Lecce), Cav. OMRI Angelo Ruggiero (Brindisi), Cav. OMRI Gioacchino Allegretti (Taranto), Cav. OMRI Fabio Filosa (BAT), Dott. Paolo Andriani (Squinzano), Dott. Luigi Del Vecchio (Ostuni), Cav. OMRI Dott.ssa Teresa Calamia, Cav. OMRI Pietro Pagliara e Sig. Piero Benegiamo – ha porto i saluti istituzionali del Segretario Generale di APAMRI, Comm. OMRI Dott. Michele Grillo, e dell’intera Associazione.

Successivamente è intervenuto il Presidente Nazionale di APAMRI, Uff. Riccardo Di Matteo, che ha illustrato le finalità istituzionali del sodalizio, sottolineando come l’onorificenza al Merito della Repubblica debba tradursi in un impegno costante e concreto al servizio della collettività. Nel corso del suo intervento, il Presidente Di Matteo ha presentato le imminenti iniziative di solidarietà promosse sul territorio pugliese. In occasione della Santa Pasqua, l’Associazione donerà uova di cioccolato ai piccoli pazienti del Polo oncologico “Vito Fazzi” di Lecce (Uff. OMRI Prof.ssa Titti Tornesello), del Policlinico di Bari (diretto dal Prof. Nico Santoro) e del nosocomio “Perrino” di Brindisi (reparto del Dr. Francesco Gallo). La donazione interesserà inoltre il reparto dedicato ai bambini affetti da patologie neurologiche e malattie rare del Centro Medea, all’interno dell’ex ospedale Di Summa di Brindisi, diretto dal Prof. Antonio Trabacca.

APAMRI conferma inoltre il proprio impegno nel sociale attraverso una donazione di generi alimentari di prima necessità alla Caritas della Puglia, destinata alle famiglie del territorio in condizioni di difficoltà. Un intervento concreto, pensato per offrire un sostegno tangibile in risposta alle crescenti emergenze economiche locali.

Ampio rilievo è stato riservato anche al tema dell’educazione civica. È stata infatti annunciata un’importante iniziativa, patrocinata dal Comune di Brindisi, che si terrà nel Nuovo Teatro Verdi. In tale occasione, il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, Dr. Vittorio Raeli, illustrerà agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori i principi fondamentali della Costituzione Italiana. Nel corso della manifestazione sarà inoltre consegnata ufficialmente una copia della Carta Costituzionale ai giovani che avranno compiuto diciotto anni entro aprile 2026.

Il Presidente Toni Matarelli ha espresso vivo apprezzamento per l’operato di APAMRI, riconoscendo l’alto valore sociale delle iniziative promosse, capaci di coniugare il sostegno ai più fragili con la formazione civica delle nuove generazioni, in una piena sintonia di intenti tra l’Associazione e l’Ente Regionale.

Ufficio stampa APAMRI Brindisi