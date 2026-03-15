Il Cav. Antonio Giaimis, Delegato e Coordinatore della Regione Puglia dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – APAMRI, ha nominato il Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo Luigi Del Vecchio Delegato Provinciale di Rappresentanza della medesima Associazione per il Comune di Ostuni.

La nomina di Del Vecchio, ufficiale con oltre quarant’anni di servizio svolto in territori ad alta densità criminale come Puglia, Calabria e Campania, oltre che nella Direzione Investigativa Antimafia, giunge al termine di un percorso con cui l’alta istituzione – nata nel 2024 – ha voluto riconoscere e valorizzare il suo costante impegno nel sociale.

L’APAMRI, il cui Presidente Nazionale è il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo e il Segretario Generale il Comm. dott. Michele Grillo, promuove su scala nazionale iniziative nel sociale e nel volontariato con l’obiettivo di valorizzare il merito come fondamento della Repubblica, del servizio e della dignità civile, della responsabilità verso le future generazioni e della coesione sociale, nel solco dei principi dettati dalla Carta Costituzionale.

Del Vecchio, oggi anche Vice Presidente Provinciale dell’U.N.U.C.I. – Sezione di Brindisi, mette a disposizione dell’associazione la propria esperienza professionale e il suo impegno culturale. Al centro del suo operato si colloca il tema della legalità, con particolare attenzione alla lotta all’usura, interpretata non solo come fenomeno repressivo ma come questione di responsabilità collettiva e di tutela sociale.

Questo impegno trova spazio anche nella sua produzione letteraria. Nei thriller “Ostuni. Un’insospettabile presenza” e “Ostuni. Non mi cercare più…”, pubblicati da Viola Editrice, il tema dell’usura emerge come elemento narrativo e simbolico, a conferma della volontà dell’autore di utilizzare la scrittura come strumento di promozione della legalità e di diffusione della cultura costituzionale.

Luigi Del Vecchio, nato a Napoli il 24 agosto 1962, risiede a Ostuni dal giugno 2022. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, è Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo. Dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo ha prestato servizio in Puglia, Calabria e Campania. Nel suo ultimo incarico ha diretto la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli, la più grande in Italia. Ostuni, sua prima sede di servizio e oggi città di residenza, è anche l’ambientazione del suo romanzo d’esordio.

«L’APAMRI nasce con l’obiettivo di valorizzare il merito e l’impegno civile come pilastri della nostra Repubblica», dichiara il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, Presidente Nazionale dell’associazione. «La nomina del Generale Del Vecchio rappresenta un valore aggiunto per il territorio di Ostuni e per tutta la nostra organizzazione, che potrà contare su una figura di grande esperienza istituzionale e di profondo senso dello Stato».

«La scelta del Generale Del Vecchio è frutto di un’attenta valutazione del suo percorso umano e professionale», afferma il Cav. Antonio Giaimis, Delegato e Coordinatore della Regione Puglia di APAMRI «La sua presenza rafforzerà ulteriormente l’azione dell’associazione sul territorio pugliese, contribuendo a diffondere i valori del merito, della solidarietà e della partecipazione civica».

«L’APAMRI è un progetto che guarda al futuro, fondato sulla valorizzazione delle persone che si sono distinte per impegno e responsabilità verso la comunità», sottolinea il Comm. dott. Michele Grillo, Segretario Generale dell’associazione. «La collaborazione con figure come il Generale Del Vecchio rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza e il nostro impegno sociale».

«Accolgo questa nomina con senso di responsabilità e spirito di servizio», dichiara Luigi Del Vecchio. «Metterò a disposizione dell’associazione la mia esperienza e il mio impegno affinché i valori della legalità, del merito e della solidarietà possano trovare sempre maggiore spazio nel nostro territorio e nella vita delle comunità». Prosegue Del Vecchio «Ritengo fondamentale promuovere una cultura del rispetto delle regole e del senso civico, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché il valore del merito possa continuare a essere un riferimento concreto per la crescita della nostra società. In questo percorso, Ostuni rappresenta per me non solo una città di residenza, ma una comunità alla quale restituire, con impegno e dedizione, quanto ricevuto nel corso della mia esperienza professionale e umana».