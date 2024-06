La Fondazione Tonino Di Giulio, il CSV Brindisi-Lecce, la rete delle Associazioni Onco-Ematologiche, con il Patrocinio della Città di Brindisi, Europa Donna Italia, Europa Donna Puglia, si uniscono per un’importante iniziativa a favore della salute femminile.

Giovedì 6 giugno 2024, alle ore 19:00, presso la Lega Navale di Brindisi, si terrà un “Aperitivo al Chiaro di Luna”, evento dedicato alla raccolta fondi per l’acquisto di un Ecoografo destinato all’ambulatorio di Senologia dell’ASL di via Dalmazia, Brindisi.

L’obiettivo è chiaro: supportare i medici e il personale sanitario che operano con dedizione e professionalità nell’ambulatorio senologico. Per garantire un servizio sempre migliore, è essenziale dotare le strutture di strumentazioni all’avanguardia.

L’Ecoografo che si spera di acquistare rappresenta una tecnologia di ultima generazione, capace di offrire una vasta gamma di applicazioni e immagini eccellenti, particolarmente sensibile anche alle più piccole dimensioni.

L’ambulatorio senologico di Via Dalmazia svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e negli screening, ma spesso si trova ad affrontare lunghe liste d’attesa e difficoltà economiche che impediscono a molte donne (e, in alcuni casi, uomini) di accedere alle visite senologiche.

La solidarietà dei cittadini, degli imprenditori, delle imprese pubbliche e private, degli ordini professionali, delle associazioni e dei club di servizio è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. È grazie al loro sostegno che, anche durante la pandemia, è stato possibile acquistare un apparecchio radiologico wireless per l’Ospedale Perrino di Brindisi, facilitando le indagini radiologiche in pazienti critici.

Attraverso il supporto della stampa e il costante impegno professionale delle associazioni, siamo certi di informare tempestivamente la cittadinanza e di raccogliere il sostegno necessario per portare a termine questa importante iniziativa.