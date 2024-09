L’Associazione FIAB Brindisi (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), nell’ambito degli eventi Appia Day 2024, in collaborazione con Parco Archeologico di Muro Tenente, Cicloamici Mesagne, Brindisi e le Antiche Strade, Madera Bike Tour, ha organizzato per sabato 21 settembre una escursione in bicicletta da Taranto a Brindisi che attraversa i centri di Grottaglie, Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 8:00 alla stazione di Taranto. Dopo un breve giro per la città si parte in direzione Brindisi dove è previsto l’arrivo alle ore 17 ai piedi della Scalinata Virgilio. L’itinerario segue idealmente il percorso tracciato nei secoli per unire le comunità e facilitare i lunghi viaggi tra Roma, capitale dell’impero, e Brindisi, protesa verso Oriente, grazie al suo porto strategico per posizione e sicurezza.

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma di attività ed eventi che tante realtà locali e nazionali presenti nel territorio tra Roma e Brindisi hanno organizzato per celebrare la bellezza e il grande valore culturale e storico della “regina viarum”.

Un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’ Appia Antica, alla scoperta delle storie millenarie del più suggestivo museo a cielo aperto del mondo. Simbolo di un’identità forte e condivisa nel tempo l’Appia Antica rappresenta oggi un patrimonio archeologico unico al mondo, non solo per il suo indiscutibile valore archeologico ma anche per il suo ruolo simbolico di porta d’accesso a una nuova idea di città: più attenta ai cittadini, più moderna, più verde, più vivibile, più sana, che investe sul suo territorio, sulla sua cultura, sul suo paesaggio.

La data scelta anticipa di un giorno la data nazionale di domenica 22 settembre perché, allo stato attuale, nella tratta Brindisi Taranto, nei giorni festivi non vi sono i collegamenti ferroviari con treni regionali, che sono fondamentali per i partecipanti (ma anche per chi vorrà fruirne in futuro) per poter raggiungere Taranto o tornarvi a fine evento. Un disservizio pluriennale che ci auspichiamo possa essere a breve superato anche in virtù del recente inserimento della Via Appia tra i patrimoni UNESCO; un grande risultato che potrà dare impulso alla crescita turistica del territorio, in particolare del turismo lento come il cicloturismo, e una necessaria e rinnovata riflessione sull’evoluzione della mobilità nel millennio da poco iniziato.

L’iniziativa è a libera partecipazione previa iscrizione entro il 15 settembre, il programma e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito Andiamoinbici FIAB https://bit.ly/3SXO1nN. per ulteriori informazioni scrivere a info@fiabrindisi.it

L’associazione FIAB Brindisi Aps è un ente del terzo settore che promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e la pratica del ciclo escursionismo. FIAB Brindisi si propone agli enti e amministrazioni locali come suggeritore di provvedimenti a favore della circolazione sicura e confortevole della bicicletta e, in generale, per migliorare la mobilità e vivibilità urbana. L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e, attraverso questa, alla European Cyclists Federation (ECF).

