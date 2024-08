L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, come ogni anno a partire dal 2018, si fa promotrice dell’organizzazione delle attività in occasione della giornata nazionale “APPIA DAY” l’evento nazionale con appuntamenti che si snodano da Roma a Brindisi.

Nella città terminale della Regina Viarum, l’evento, inserito nel calendario dell’AppiaDay Nazionale, si compone di una serie di iniziative, tra cui convegni, cicloescursioni, passeggiate culturali, degustazioni e rievocazioni storiche, che si terranno nelle giornate del 20-21-22 settembre, con la partecipazione di numerose realtà locali che arricchiranno e qualificheranno l’offerta culturale.

L’iniziativa “AppiaDay-Brindisi”, che noi come comitato di tappa della “Regina Viarum” proponiamo annualmente, è tesa a ritrovare e valorizzare attraverso varie attività, il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema.

Continuiamo dunque nel dare lustro alla città e alla Via Appia, proseguendo con le attività tematiche che portiamo avanti da tempo, come: I numerosi progetti con le varie istituzioni scolastiche con i PCTO tematici sul tema dei cammini e itinerari culturali, dove la Via Appia riveste un ruolo fondamentale, il progetto promosso dall’ANCI “APPIA2030” che ci ha visti partecipi e protagonisti insieme a numerosi studenti, architetti, designer che hanno toccato con mano il tratto terminale dell’Appia da Francavilla e Brindisi e progettato sul campo, la collaborazione per varie edizioni con il festival artistico-musicale “Musica sull’Appia” di Parsifal APS o “Appia-Vino Mare” in Collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e BRIO , le presentazioni tematiche, come l’ultima del mese di giugno con il libro “La mia Appia…la vostra” di R. Stefanelli, le varie Passeggiate tematiche insieme a varie scolaresche, sulle orme degli antichi viandanti. Inoltre, va menzionato il grande lavoro d’accoglienza in qualità di Statio Peregrinorum, con l’apposizione del Sigillum, il timbro della Via Appia e la Consegna del Testimonium ai pellegrini che, da qualche anno, stanno iniziando a percorrere l’antica via che da Roma porta a Brindisi e viceversa. L’accoglienza e l’accompagnamento dei giornalisti del National Geographic, che hanno visto in noi un interlocutore privilegiato per la realizzazione dello speciale sull’Appia, per non parlare poi delle varie edizioni AppiaDay con tutte le iniziative connesse e l’elenco potrebbe continuare, ma è evidente che il nostro impegno e la nostra passione è costante nel tempo.

Ora, più che mai, con il riconoscimento a Patrimonio UNESCO della Via Appia, iniziative del genere non fanno altro che rafforzare l’importanza che la Regina di tutte le strade ha per il nostro territorio e la sua comunità, rimarcando ancora di più l’identità e la vocazione di BRINDISI, come crocevia di rotte, percorsi e cammini.

A breve verrà comunicato il programma già redatto delle iniziative che insieme alle realtà aderenti alla nostra rete proponiamo alla cittadinanza.

Realtà coinvolte: A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade (Soggetto proponente e organizzatore), Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, Associazione Le Colonne, Fondazione Tonino Di Giulio, Club UNESCO Brindisi, History Digital Library, Museo Archeologico F.Ribezzo, Casa di Quartiere Minimus, FIAB Brindisi, FIAB Mesagne – Cicloamici, Associazione Brvndisivm Historica, Legio VIII Augusta APS, Coldiretti Donne Brindisi, Campagna Amica Brindisi, Tenute Lu Spada, Tenute Rubino, Cantine Risveglio, Masseria Masciullo.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti