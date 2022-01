Continuano le ricerche della signora Angela Grande, 66enne di Mesagne, scomparsa tra la notte di venerdi e la prima mattinata di sabato 15 gennaio 2022.

La donna, nella serata di venerdì, era rimasta coinvolta in un incidente stradale ad Oria. Trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Francavilla Fontana, la stessa sera ha firmato il modulo di dimissioni e si è fatta accompagnare da un parente presso la sua abitazione in via Alcide De Gasperi, nel quartiere Seta, dove vive da sola.

La mattinata successiva vicini e parenti hanno bussato alla porta che era chiusa a chiave dall’esterno, ma non hanno avuto alcuna risposta. Entrati in casa, si è scoperto che il telefono cellulare e gli effetti personali erano stati lasciati nell’abitazione.

Nel pomeriggio di ieri è stata formalizzata la denuncia di scomparsa presso la Stazione dei Carabinieri di Mesagne e, anche tramite i social, è stata diffusa una foto della donna.

Nel primo pomeriggio di oggi, la Prefettura di Brindisi ha reso noto di aver attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.

Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Brindisi e vedono impegnate numerose pattuglie delle Forze dell´Ordine e della Polizia Locale di Mesagne. Sono operative unità cinofile dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, coadiuvate anche da alcuni volontari delle locali associazioni di protezione civile.

Nella giornata di domani, lunedì 17 gennaio, la Prefettura di Brindisi ha indetto una riunione della cabina di regia per coordinare e programmare il prosieguo delle ricerche.