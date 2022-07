Conti in ordine e nuovi investimenti in arrivo, è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale che certifica la sostenibilità delle spese effettuate dal Comune nell’ultimo anno.

Con questo atto, che deve essere adottato obbligatoriamente entro il mese di luglio, l’Amministrazione Comunale certifica il pareggio tra il totale delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione.

“Gli equilibri di bilancio – spiega l’Assessora Antonella Iurlaro – chiudono il ciclo dei documenti economici relativi al 2021. Le previsioni di spesa che avevamo avanzato hanno trovato conferma nei fatti, per questo non dobbiamo adottare correttivi di alcun tipo. Ora possiamo predisporre nuovi investimenti utilizzando l’avanzo di amministrazione.”

L’obbligo del pareggio del bilancio di previsione garantisce alla cittadinanza che l’Amministrazione Comunale non spenda più di quanto a sua disposizione e aiuta alla definizione della capacità di spesa dell’Ente.

