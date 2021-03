Oggi è stato approvato, all’unanimità, il bilancio 2019 del Consorzio Asi che chiude con un utile di euro 1.296.135, prima delle imposte, ed un utile netto, dopo le imposte, di euro 960.680. Successivamente, i Soci – sempre all’unanimità – hanno approvato il Progetto di programma triennale di attività 2021/2023 e il Piano Economico-Finanziario 2021. In quest’ultimo, che equivale al bilancio previsionale, si segnala un attivo di euro 550.000 circa



Riccardo Rossi, presidente della Provincia e Sindaco di Brindisi, dopo aver ringraziato il presidente Mimmo Bianco per aver condotto l’ente in modo ottimale, ha reso noto che Bianco ha manifestato la volontà di tornare ad occuparsi delle sue aziende.

Questo il commento di Maurizio Bruno, Consigliere Regionale del PD:

“Dopo mesi di interminabili e strumentali polemiche e, diciamolo pure, anche qualche schizzo di fango contro il presidente Mimmo Bianco, l’assemblea dei soci del Consorzio ASI di Brindisi ha approvato regolarmente il bilancio 2019.

E lo ha fatto registrando un utile netto di ben 900mila euro che testimonia, così come si è sempre detto, lo stato di salute dell’Ente.

Come se non bastasse l’assemblea ha anche approvato il bilancio di previsione 2021, anche questo con un utile che dovrebbe superare il mezzo milione di euro.

Ora Mimmo Bianco annuncia la sua decisione di lasciare la guida dell’Asi per tornare a occuparsi a tempo pieno dei suoi impegni aziendali.

Ma lo fa a testa alta, lasciando in eredità un’ASI con i numeri in regola, i bilanci in attivo e un enorme potenziale per tutto il territorio.

A lui va tutto il mio ringraziamento per il lavoro svolto. E spiace dover constatare come la polemica politica, tante volte, si abbatta in modo meschino su persone perbene e professionisti che, come testimoniano i fatti, hanno dato al proprio territorio un enorme contributo professionale e di capacità e portato a casa risultati che nessuno, adesso, può più contestare.