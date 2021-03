Apulia Diagnostic (Mesagne) diventa sempre più una struttura sanitaria di riferimento per la Regione Puglia grazie alla partnership sottoscritta con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.

Questa collaborazione amplierà l’offerta di cure oncologiche del nostro territorio, grazie all’esperienza e la qualità dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) nell’ambito di prevenzione, diagnosi e terapie.

L’accordo di collaborazione rientra nel programma nazionale “Medici IEO nella tua Città” e prevede un’interazione diretta tra le due strutture, attraverso la presenza degli specialisti IEO, i quali traferiranno sul territorio i più evoluti standard qualitativi.

Il raggiungimento di questo traguardo a circa 1 anno e mezzo dall’apertura, conferma l’alto livello di innovazione che Apulia Diagnostic riversa sul tema “salute e benessere” del cittadino e del territorio, grazie soprattutto alla tecnologia avanzata ed alla competenza dei professionisti che operano nella struttura di via Brindisi snc a Mesagne.

I professionisti IEO che saranno ospitati dal Centro Medico Apulia Diagnostic, aggiungeranno competenza a competenza dando risposte all’utenza, creando percorsi personalizzati di prevenzione, diagnosi e cura in tempi rapidi e certi.

I medici IEO che al momento saranno ospitati sono il Prof. Paolo Veronesi, Direttore del Programma Senologia e la Dott.ssa Nadia Bianco della Senologia Medica.

Presto a questi professionisti se ne aggiungeranno altri con l’obiettivo di garantire la copertura di diverse aree.

Apulia Diagnostic è entusiasta – dichiara l’Amministratore Delegato Dr. Stefano Luca Giaffreda – del risultato ottenuto, per noi questo non è un traguardo ma solo il principio di un percorso che ha come obiettivo quello di innalzare lo standard qualitativo sanitario del territorio con appropriatezza medica, prevenzione e percorsi di cura personalizzati.

Sono sicuro che questa collaborazione con l’Istituto Europeo di Oncologia, ideato e realizzato dal Prof. Umberto Veronesi, darà vita ad un binomio di eccellenza sanitaria.

Apulia Diagnostic – conclude l’Amministratore Delegato Dr. Stefano Luca Giaffreda – diventerà centro di riferimento nell’ambito delle patologie oncologiche, della medicina di precisione e, grazie a questa nuova collaborazione con IEO, farà un ulteriore passo verso l’eccellenza, la professionalità e l’innovazione.

Apulia Diagnostic srl