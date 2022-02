Domenica 20 febbraio, in occasione del mercatino degli hobbisti e dell’antiquariato a cura dalle associazioni “Zacaredde” e “Arteventinpiazza”, i radioamatori della Sezione ARI Brindisi, effettueranno attività radiantistica, sperimentazione e divulgazione sulle onde radio con un proprio stand alle porte della Villa Comunale di Mesagne in Provincia di Brindisi.

Nella mattinana verra’ allestita una vera e propria stazione radio autonoma con l’ausilio di antenne ed apparecchiature radioamatoriali. Scopo della manifestazione sarà non solo quello di effettuare collegamenti nelle bande HF utilizzate dai Radioamatori in tutto il mondo sia in fonia (voce) che radiotelegrafia (cw), ma promuovere attraverso le onde radio la Città di Mesagne che ha da subito sposato il progetto della “Radio in piazza”.

Alle stazioni che collegheranno i radioamatori con nominativo Internazionale IQ7PU che identifica la sezione di Brindisi, sarà inviata una cartolina (QSL) di conferma.

Un team sarà a disposizione della cittadinanza per illustrare la funzionalità mettendo a disposizione le diverse apparecchiature presenti, spiegando l’importanza che rivestono oggi le comunicazioni alternative di emergenza in caso di lockdown delle classiche reti telefoniche, internet ed elettriche.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per la disponibilità dimostrata

CHI SONO I RADIOAMATORI

Sono definiti radioamatori tutti coloro che sono in possesso di regolare Autorizzazione rilasciata dal MiSE il Ministero dello Svilippo Economico, riconosciuti in ambito locale anche dalle Prefetture abilitati ad operare su frequenze assegnate dal Ministero nelle bande HF e superiori

LA SEZIONE ARI di Brindisi

Fa parte del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura locale e nell’ambito delle radiocomunicazioni alternative di emergenza periodicamente svolge delle “prove di sintonia” dalla sala Operativa di Piazza Santa Teresa, collegando le varie Prefetture ed Enti coinvolti nell’esercitazione.