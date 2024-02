La polizia maltese ha arrestato Antonio Ciavarello, in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi il 14 gennaio 2022.

Ciavarello è il marito di Maria Concetta Riina, figlia del defunto capo della mafia siciliana Totò Riina, deceduto nel 2017.

Ciavarello, 50 anni, residente da alcuni anni a San Pancrazio Salentino, è stato localizzato a Malta, dove cercava di sfuggire alle autorità italiane.

Le forze dell’ordine maltesi hanno eseguito l’arresto nella città di Mosta, situata al centro dell’isola di Malta. L’operazione è stata il risultato di settimane di indagini che hanno permesso di individuare e circondare l’abitazione dell’individuo.

Ora l’uomo dovrà comparire davanti al magistrato per avviare le procedure di estradizione verso l’Italia, dove affronterà le accuse a lui mosse.

Nel 2017 Ciavarello era stato arrestato in Puglia per scontare sei mesi di arresti domiciliari presso il comune salentino di San Pancrazio, dove l’uomo viveva con la moglie, a seguito della frode perpetuata a Termini Imerese nel lontano 2009. Entrato in tribunale nel pomeriggio di oggi, il giorno dopo aver compiuto 50 anni, Ciavarello ha fin da subito acconsentito all’estradizione in Italia lamentando durante la seduta dolori alle gambe. Secondo la difesa del genero di Riina, pur sapendo della sentenza emessa dal Tribunale italiano, l’imputato non sarebbe stato a conoscenza della condanna alla reclusione emanata nei suoi confronti. Così il 50enne viveva a Malta dove lavorava come autista di un’azienda edile di San Gwann e qui avrebbe vissuto fino ad oggi una vita lontana da problemi legali con le autorità dell’arcipelago. In attesa del rimpatrio in Italia, i due mandati emanati nei suoi confronti condannano Ciavarello a due anni di reclusione e al pagamento di 100.000 euro di multa, oltre ad altri otto mesi di reclusione.