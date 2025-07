La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi e nel corso della consueta attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel tardo pomeriggio del 22 luglio scorso, ha arrestato un uomo, classe 1993, pluripregiudicato con precedenti specifici, per coltivazione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

In particolare, personale della Squadra Mobile, venuto a conoscenza che presso il domicilio dell’uomo potesse essere stata allestita una vera e propria coltivazione di marijuana, pronta per la vendita, ha proceduto ad una perquisizione che ha permesso di trovare, oltre che la sostanza stupefacente per un peso complessivo pari a circa 3 kg, tutta la strumentazione utile per il ciclo di produzione della marijuana, ossia, vasetti, semi, concimi, serre casalinghe con all’interno lampade, ventilatori ed essiccatori. Tutto il materiale e lo stupefacente rinvenuto, sono stati sequestrati.

Il giovane è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.