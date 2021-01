A partire da oggi, 7 gennaio, presso il salone di Chiara Morleo, in viale Francia,33 parte l’iniziativa la “piega sospesa” che permetterà un taglio o una piega gratuita alle donne che in questo tempo di pandemia non possono permetterselo e non possono quindi prendersi cura di sé. Chiunque potrà lasciare un piccolo contributo e per il resto ci penserà il salone.

L’iniziativa prende spunto dal “caffè sospeso napoletano”, ovvero la simpatica abitudine partenopea di pagare il caffè per il successivo avventore, spesso sconosciuto.

In questo caso è la bellezza ad usufruirne, che in tempo di depressione da pandemia contribuisce sicuramente a dare una mano.

I voucher solidali saranno consegnati alla Associazione“il Paradiso del Dono” che si occupà di distribuirle alle donne con difficoltà socio-economiche.

“E’ un’idea – afferma l’Hair stylist Chiara Morleo – nata sotto le feste natalizie per regalare un sorriso alle signore in questo periodo molto particolare. Un piccolo gesto che può contribuire a renderci migliori”.

Chiara Morleo – Viale Francia, 33

Bozzano Brindisi

3809096085