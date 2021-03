Il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso un provvedimento di VIA (Valutazione di impatto ambientale) per la realizzazione di un pontile a briccole nel porto di Brindisi.

“Finalmente arriva anche questa buona notizia per un porto che è al servizio dell’intero Salento. – afferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis (Forza Italia) – Grazie a questa opera, infatti, sarà possibile potenziare gli ormeggi per la navi ro-ro a Costa Morena Ovest e quindi rendere più competitiva la struttura portuale brindisina. Siamo di fronte ad un nuovo corso da parte di chi è deputato al rilascio di autorizzazioni così importanti da cui dipende lo sviluppo di un intero territorio. Adesso non bisognerà perdere un solo istante per dare vita all’intervento infrastrutturale”.