Prosegue l’impegno di STP Brindisi in raccordo con Istituzioni ed Enti per garantire un più efficiente e sicuro servizio di trasporto pubblico.

È attivo il servizio Itineris per la prenotazione online del viaggio tramite app e tramite il sito www.cotrap.it.

L’App è scaricabile dalle seguenti piattaforme:

GOOGLE PLAY: play.google.com/store/apps/details?id=itineris.puglia.cotrap.it&gl=IT

APPLE STORE: apps.apple.com/it/app/cotrap/id1592726995

HUAWEI APPGALLERY: appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C105004641?locale=it_IT

STP Brindisi ha attivato sull’app la possibilità di acquistare e convalidare i titoli di viaggio di tutte le corse Ordinarie, delle linee Extraurbane.

La ricerca del viaggio può essere effettuata individuando le fermate principali delle località servite da STP Brindisi, ferma restando la facoltà dell’utente di accede a bordo dei mezzi da qualunque fermata disponibile nella stessa località di partenza/arrivo.

Come al solito, tutte le novità e le implementazioni delle funzionalità dell’App saranno comunicate sui canali social aziendali.

Ricordiamo altresì l’ampliamento delle funzionalità dell’App MyCicero attraverso la possibilità di validare il titolo di viaggio preventivamente acquistato direttamente dal proprio smartphone, ciò anche in alternativa all’utilizzo del QrCode presente sugli autobus.

Considerate le varie opportunità di dotarsi preventivamente di titolo di viaggio, gli utenti sono tenuti a ad accedere a bordo dell’autobus solo se in possesso di idoneo titolo di viaggio.

Per maggiori informazioni il Cotrap fornisce sul proprio sito indicazioni sul servizio.