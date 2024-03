Ed ecco il brano giusto al momento giusto a sugellare la grande intesa musicale e a rafforzare la collaborazione tra la nota cantante e speaker Katiuscia Ruiz e il producer Dino SuperDee Gemmano.

“THE ONLY ONE” è molto intenso e allo stesso tempo incute leggiadria e spensieratezza e la decisione di farlo uscire alle porte della primavera non è casuale.

È un chiaro messaggio in musica e parole.

Il titolo è molto impegnativo “The only one” ed essere unici per amore o per passione è una cosa stupenda.

Un chiaro messaggio alla speranza e alla voglia di amare che la voce di Katiuscia e la musica di SuperDee vogliono far arrivare in tutto il mondo.

Il video ufficiale è disponibile su YouTube: