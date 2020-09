Si terrà sabato 5 settembre alle ore 18, presso la Palazzina del Belvedere che ospita la Collezione Archeologica Fadetta, il primo appuntamento promosso dalla Associazione Le Colonne dal titolo “Archeologia e Fumetti”, nell’ambito del programma “ArcheologiaKids”.

L’iniziativa rientra in un progetto pensato per i bambini e per i ragazzi: volumi che raccontano, attraverso l’arte del fumetto, storie incredibili e dove l’immaginazione viene spinta verso nuovi fili narrativi tra suggestioni del passato e scenari fantascientifici.

I partecipanti attraverso la realizzazione di vignette potranno scoprire il meraviglioso mondo dell’archeologia, ascolteranno storie in un modo innovativo che porteranno ad incuriosire e far nascere nei ragazzi una scintilla che li porti a vivere il museo come spazio dinamico e divertente.

Il progetto dei “Fumetti nei Musei” è stato ampiamente voluto e promosso dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo nei migliori musei italiani.

Il progetto della Associazione Le Colonne, in collaborazione con la fumetteria Neverendingcomix, con il supporto del Comune di Brindisi, dimostra come le moderne forme di narrazione possano valorizzare i musei rendendoli spettacolari set scenografici costruendo trame in bilico tra la vita quotidiana del museo e la sua straordinarietà.

Prenotazione obbligatoria al numero 3926657014.