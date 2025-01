Martedì 7 gennaio alle 10, nella sala Appia della direzione generale in via Napoli, sarà ufficializzato con una conferenza stampa l’avvio dei progetti di formazione e inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità promossi da Asl Brindisi, Rti San Bernardo e Associazione Italiana Persone Down in collaborazione con Yuri Benefit Corporation.

Per la Asl interverranno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e il direttore amministrativo Loredana Carulli.

Parteciperanno anche l’assessore alla Formazione e lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il direttore generale Arpal Puglia (Agenzia regionale politiche attive del lavoro), Gianluca Budano, il garante regionale delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, il responsabile del Coordinamento servizi per l’impiego delle province di Brindisi e Taranto, Luigi Mazzei, il presidente AIPD Stefania Calcagni, il presidente della società Yuri Benefit Corporation, Giuseppe Primicerio, il direttore generale della cooperativa sociale San Bernardo, Giuseppe Natale, il consulente del lavoro Dario Montanaro.

Saranno presenti anche i ragazzi coinvolti nei progetti e i loro familiari. L’esperienza formativa del tirocinio sarà operativamente avviata dal primo febbraio nelle due strutture previste dai progetti: la sede del servizio Adi (Assistenza domiciliare integrata), in piazza Di Summa, e il Centro diagnostico Igea di Grottaglie.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI