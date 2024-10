Favorire l’inserimento lavorativo di ragazzi con disturbi dello spettro autistico o affetti da sindrome di Down: questo l’obiettivo di un progetto che sarà presentato domani, martedì 22 ottobre, alle 11.30 nella sede della direzione generale della Asl, in via Napoli.

L’iniziativa è promossa dal Raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il servizio di Assistenza domiciliare integrata in partenariato con l’Asl Brindisi, composto dalla cooperativa sociale San Bernardo (capogruppo), dalle cooperative Sirio e Occupazione e Solidarietà e dalla società THCS. Partner del progetto è la sezione di Brindisi dell’Associazione Italiana Persone Down.

Alla conferenza stampa parteciperanno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli e Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Per il Raggruppamento temporaneo di imprese saranno presenti Giuseppe Natale, direttore generale della cooperativa San Bernardo e responsabile di Commessa nell’ambito del servizio Adi Asl Brindisi; Angelo D’Adamo, presidente della cooperativa; Lucia Natale, responsabile del personale; Annalisa Lucchi referente del servizio Adi per la cooperativa San Bernardo; rappresentanti dello studio di consulenza del lavoro Montanaro e degli altri soggetti del Raggruppamento temporaneo di imprese.

Per l’AIPD interverranno la presidente della sezione di Brindisi Stefania Calcagni e la responsabile dell’orientamento al lavoro Paola Guido. Sarà inoltre presente Giuseppe Primicerio, presidente della società Yuri Benefit Corporation che, insieme alla cooperativa San Bernardo e alla società Domus Holding, sta realizzando il progetto “Autentichef – Le orecchiette che vorrei”, un intervento di ampio respiro per l’inserimento lavorativo dei ragazzi autistici nell’ambito della produzione artigianale di orecchiette.

Dopo un tirocinio formativo i ragazzi lavoreranno nella sede operativa del servizio Adi, in Piazza Di Summa, dove si occuperanno di smistamento di pratiche amministrative e accoglienza degli operatori domiciliari.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI