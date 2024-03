A nome di tutta la Asl Brindisi il direttore generale, Maurizio De Nuccio, saluta con profonda stima la prefetta Michela La Iacona per il ruolo che ha svolto a tutela del territorio, augurandole il meglio per il nuovo incarico.

“Ho conosciuto Michela La Iacona, appena insediato, per i numerosi sbarchi di migranti avvenuti nel porto di Brindisi – dice il dg De Nuccio – e ho avuto modo di apprezzare da subito le sue doti professionali e umane. Il suo operato è stato condotto sempre con grande spirito di collaborazione con la Asl e tutti gli altri soggetti coinvolti anche nelle situazioni più difficili. Colgo l’occasione – continua – per dare un cordiale benvenuto al nuovo prefetto Luigi Carnevale a cui rivolgo il mio augurio di buon lavoro, confermando la completa disponibilità a cooperare per il bene della nostra comunità”.

