La Asl Brindisi ha bandito nuovi concorsi e avviato procedure di mobilità per la ricerca di operatori sanitari. Scadono il 16 dicembre i termini per partecipare alle selezioni.

I posti riservati ai medici sono sedici in tutto: due per Medicina interna, cinque per Ortopedia e traumatologia, quattro posti per Neonatologia, cinque per Anestesia e rianimazione. Sono due, invece, i posti riservati a tecnici sanitari di Radiologia medica attraverso mobilità regionale e interregionale.

“Siamo impegnati a percorrere tutte le strade – ha sottolineato il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – per reclutare nuovo personale sanitario con concorsi, avvisi e mobilità. Accanto a queste nuove procedure abbiamo già in atto concorsi riservati a medici per un posto nella Medicina trasfusionale, cinque per Radiodiagnostica, cinque per Radiologia interventistica, tre per Ginecologia, un posto per Malattie dell’apparato respiratorio, uno per Rischio clinico e tre per Nefrologia e dialisi. In questo modo cerchiamo di sopperire alla carenza di operatori sanitari e garantire sempre la qualità dell’assistenza”.

Tutte le procedure sono seguite dall’Area del personale e in particolare dall’Unità operativa Concorsi e assunzioni.

I bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 91 del 15-11-2024.

