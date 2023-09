A Latiano si rinnova l’appuntamento con La Fera che dal 1866, ogni prima domenica di Ottobre, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato il ricco calendario di “Aspettando La Fera” accompagnerà residenti e visitatori all’evento clou di domenica 1 ottobre.

Giovedì 28 Settembre, alle 20:00 in Piazza Umberto Primo, si terrà “Mangiare Sano – Fagiolata in Piazza” con piatti a base di fagioli gratuiti per tutti.

Ad allietare la serata musica, pizzica e stornelli con Katia Giannotti, Giovanni Rubino e la Ionica Popolare; non mancheranno sorprese e divertimento.

Chi vorrà potrà immergersi nell’atmosfera western con abbigliamento a tema.

Si consiglia la prenotazione tavoli presso le attività commerciale di Piazza Umberto Primo.

“Aspettando La Fera” è il calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Latiano – Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.

Eventi ed aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instargram: LA FERA LATIANO