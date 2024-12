Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha convocato nell’aula consiliare del Palazzo di via De Leo, per il giorno lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 10,00 l’Assemblea dei Sindaci per esaminare i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027 – Parere dell’Assemblea dei Sindaci;

2. Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 – Parere dell’Assemblea dei Sindaci;

A seguire, nella stessa giornata di lunedì 30 dicembre 2024, si riunirà il Consiglio Provinciale, in via ordinaria ed urgenza, in seduta di 1^ convocazione, alle ore 11,00 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027 – Approvazione definitiva;

2. Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 – Approvazione definitiva;

3. I variazione ordinaria al Bilancio di previsione 2025-2027.

Si ricorda che, a seguito dell’installazione del nuovo impianto di video conferenza presso la Sala Consiliare, le riunioni verranno interamente riprese e trasmesse in diretta streaming sul portale dedicato

https://provinciabrindisi.consiglicloud.it