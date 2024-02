Ad un anno dalla sua ricostituzione l’A.I.D.O. Gruppo Comunale di Mesagne si incontra il prossimo 18 febbraio alle ore 10:00, presso l’Auditorium del Castello Normanno-Svevo per l’Assemblea annuale degli iscritti.

Nell’Assemblea si procederà alle elezioni dei nuovi organismi di rappresentanza del Gruppo A.I.D.O. e saranno presentati a tutti i Soci la Relazione sull’attività svolta nell’anno 2023 ed il Bilancio Consuntivo sempre per l’anno 2023.

Per l’anno 2024 il Consiglio Direttivo del Gruppo ha predisposto il Bilancio Preventivo e la Programmazione dell’attività annuale, in applicazione delle linee politiche associative A.I.D.O. Saranno confermati, per come d’obbligo: lo Statuto e il Regolamento A.I.D.O. ai quali è conformato l’organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Comunale.

I Soci saranno chiamati ad esprimersi sulla determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere per il prossimo mandato quadriennale che in considerazione dell’importante partecipazione registrata nell’anno 2023, il Consiglio Direttivo uscente intende ampliare ai sensi del comma 2, dell’art. 19 dello Statuto.

Nella grande famiglia di A.I.D.O., ogni Socio è protagonista a partire dalla personale scelta di donare organi, tessuti e cellule in favore di chi attende di riprogrammare la propria vita.