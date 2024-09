In merito alla nota di AVRpa sul coinvolgimento delle OO.SS. nell’individuazione di personale da inserire a breve termine per le esigenze del servizio, la segreteria provinciale di Brindisi della Fiadel ritiene utile sottolineare e ribadire con forza la propria estraneità. Infatti nessun rappresentante della Fiadel è mai stato coinvolto o interessato in alcun modo in segnalazioni o qualunque tipo di indicazione finalizzate ad assunzioni presso l’azienda AVRpa che a Brindisi gestisce il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti.

Riteniamo necessario ribadire la totale estraneità in quanto la nostra azione sindacale, sin dal primo momento, è stata improntata su una modalità scevra da possibili vincoli e coinvolgimenti nelle dinamiche politiche e aziendali.

Il nostro unico interesse è sempre stato quello di tutelare i nostri iscritti che, peraltro, non hanno mai fatto mancare il supporto necessario al servizio, penalizzato, a nostro avviso, da ben altro tipo di comportamenti. Per questo con apposita pec avevamo sollecitato l’AVRpa ad una revisione del proprio comunicato affinché rettificasse quanto esposto, contenente l’impropria generalizzazione a tutte le OO.SS. di presunte segnalazioni per assunzioni di personale.

Ci rammarica aver dovuto constatare che anche durante la commissione consiliare ambiente tenutasi nelle scorse ore, i rappresentanti di AVRpa abbiano insistito sul coinvolgimento di tutte le OO.SS. nella segnalazione di nominativi da assumere, inducendo in errore gli amministratori locali e i dirigenti del Comune di Brindisi.

Premesso che l’azienda AVRpa può utilizzare tutti i mezzi e le modalità che ritiene opportune nella ricerca di personale, risulta ingeneroso, oltre che scorretto nei confronti degli iscritti Fiadel, sostenere che tutte le Organizzazioni Sindacali siano state coinvolte, perché non corrisponde alla verità.

Con ciò, riservandoci di tutelare l’immagine della Fiadel estranea ai suddetti fatti dichiarati nelle sedi opportune, cogliamo l’occasione per chiedere all’azienda chiarezza e trasparenza, facendo sapere all’opinione pubblica con quali organizzazioni sindacali, o meglio con quali rappresentanti sindacali, ha raggiunto taluni accordi