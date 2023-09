Ultimamente Brindisi, si sono verificati una serie di eventi altamente preoccupanti, tra cui atti di inciviltà, vandalismo e comportamenti predatori, che hanno coinvolto alcune attività locali. Questi avvenimenti generano gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica. E’ stato riportato dalla stampa un lancio di uova contro un locale di pubblico esercizio che, in quel momento, non stava diffondendo musica.

Durante la notte di qualche giorno fa, un negozio di abbigliamento è stato oggetto di effrazione e furto, e si sono verificati gravi atti vandalici anche nei confronti delle strutture dell’Autorità Portuale.

Tali azioni danneggiano non solo il tessuto economico e commerciale della nostra città, ma minano anche il senso di sicurezza delle persone.

“La Confesercenti, l’associazione che rappresenta le imprese del settore, condanna fermamente questi eventi – dichiara il presidente provinciale Michele Piccirillo – e manifesta profonda preoccupazione in merito. Esorta con vigore le autorità competenti a intensificare i controlli del territorio al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e degli operatori economici. Inoltre, ribadisce il suo impegno a collaborare con le autorità e le altre organizzazioni locali per promuovere un ambiente sicuro e accogliente per tutti i cittadini e gli imprenditori di Brindisi, al fine di assicurare che la nostra città possa prosperare in un clima di serenità e sicurezza”.