ATTIVA BRINDISI aderisce alla manifestazione a difesa del Centro Anti Violenza organizzata per il prossimo 6 febbraio dalle segreterie territoriali di CGIL, SPI CGIL e FUNZIONE PUBBLICA CGIL.

L’inaccettabile taglio operato dall’Amministrazione nel bilancio 2024 ai fondi per il cofinanziamento comunale del CAV ha già incontrato la ferma opposizione di tutti i gruppi di minoranza, che si sono attivati in blocco con una mozione avente ad oggetto una variazione di bilancio con stanziamento di €.100.000,00 per il cofinanziamento di un servizio essenziale per la cittadinanza.

La tutela di soggetti fragili dovrebbe essere quotidianamente potenziata e incentivata e non può cadere vittima di scelte politiche scellerate, volte ad ottenere un taglio di spesa per le casse comunali che ben potrebbe essere perseguito in ambiti differenti e meno nevralgici.

DIEGO RACHIERO (Consigliere Comunale ATTIVA BRINDISI)