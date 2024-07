Prosegue l’iniziativa di Confesercenti della Provincia di Brindisi finalizzata alla promozione del marchio “Attività Storiche e di Tradizione della Puglia” e all’approfondimento della L.R. 30/2021 con cui è stato istituito l’Elenco Regionale delle Attività Storiche della Regione Puglia.

Sabato 13 luglio, con inizio alle ore 10.30, presso l’aula consiliare del Comune di Mesagne, è prevista un’altra tappa del tour degli incontri dell’approfondimento per informare direttamente commercianti ed esercenti di Mesagne sui contenuti della Legge Regionale n. 30/2021, con cui la Regione Puglia ha iniziato un percorso di identificazione e valorizzazione delle Attività Storiche e di Tradizione Pugliesi, avvalendosi del supporto delle associazioni di categoria, delle amministrazioni comunali e delle Camere di Commercio.

Interverranno il Presidente Provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, il Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, l’Assessore alle attività produttive, Omar Ture, e la referente per il CAT, Stefania Semeraro. Il Centro di Assistenza Tecnica di Confesercenti ha infatti il compito di offrire supporto gratuito agli operatori interessati e ai possessori dei requisiti richiesti, per l’inoltro delle istanze di riconoscimento all’Ente regionale.

Per diventare ATTIVITÁ STORICA, il requisito minimo richiesto consiste nell’aver almeno 30 anni di attività senza interruzione di continuità dell’insegna, che è il simbolo della riconoscibilità verso la clientela. Ottenere il riconoscimento è un’opportunità che la Confesercenti Provinciale di Brindisi continua a divulgare nei vari comuni del territorio nella ferma convinzione che valorizzare gli aspetti storici e tradizionali delle attività di vicinato, costituisca un passo fondamentale per la loro tutela.

Le Attività Storiche sono fondamentali per la crescita del centro urbano e delle città in generale. In particolare, è importante in questa occasione per la città di Mesagne, realtà già pronta a recepire questo tipo di opportunità di crescita ulteriore per il già evidente sviluppo socio-economico.

Poter tramandare idee, comportamenti e progetti per Confesercenti significa favorire lo sviluppo sereno del nostro territorio e credere fortemente nella passione per il proprio lavoro svolto in questi decenni. In effetti, in un periodo in cui proliferano sempre più i canali di vendita, ponendo il commercio tradizionale di fronte ad un indispensabile rinnovamento, la valorizzazione degli esercizi storici, rappresenta certamente un valore aggiunto nel settore del commercio al dettaglio. L’Elenco delle Attività Storiche e di Tradizione della Puglia ha l’intento di favorire la conoscibilità delle eccellenze commerciali, produttive e ristorative storicamente presenti sul territorio, nonché tutelare e valorizzare le attività storiche pugliesi. La Confesercenti di Brindisi, pertanto, continua con grande impegno l’operazione di promozione della Legge Regionale che riconosce i Negozi, le Botteghe artigiane e i Locali di somministrazione storici di Puglia attraverso lo sportello dedicato sempre attivo.

L’elenco istituito è in fase di continuo aggiornamento ed è sempre possibile presentare la domanda di riconoscimento rivolgendosi presso la sede della Confesercenti di Brindisi, che attraverso il proprio CAT, offre un servizio di informazione e supporto alle attività che vorranno presentare domanda.

Per informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica – Confesercenti di Brindisi al n. 0831 523190 o scrivere a: brindisi.cat@gmail.com.

CONFESERCENTI BRINDISI