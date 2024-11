In seguito ai ritardi nella ristrutturazione della pista di atletica leggera di Brindisi che si stanno protraendo più del dovuto, è emerso che parte dell’attrezzatura, inclusi il materasso del salto in alto e altri strumenti sportivi di valore significativo, è stata trasferita in una struttura comunale di Oria, accessibile solo mediante pagamento di un ticket.

Questi beni, di proprietà del Comune di Brindisi, rappresentavano una risorsa fondamentale sia per gli atleti locali e sia per i componenti delle forze dell’ordine, militari e i giovani impegnati in prove fisico-attitudinali. Perciò allo stato attuale risulta davvero paradossale che gli atleti di Brindisi rischino di trovarsi nella posizione di dover pagare un obolo per utilizzare attrezzature che appartengono alla propria comunità.

A fronte di questa situazione, dunque, sorgono numerosi interrogativi a partire dall’esistenza di un accordo ufficiale, a titolo oneroso o gratuito, tra le parti coinvolte, che specifichi i dettagli sull’attrezzatura, il suo valore e le condizioni di utilizzo.

Inoltre un altro aspetto da chiarire è il motivo per il quale le attrezzature non siano state trasferite in un’altra struttura sportiva cittadina, che avrebbe permesso un accesso diretto e senza costi per gli atleti brindisini, che al momento si trovano penalizzati da costi e distanze per accedere all’impianto di Oria.

Al fine di avere risposte chiare e tempestive dal Sindaco a tutela dei diritti degli atleti di Brindisi e per avere notizie certe in merito alle attrezzature sportive patrimonio della nostra comunità, abbiamo depositato un’interrogazione consiliare che verrà illustrata nel prossimo consiglio comunale.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano

consiglieri comunali PD Brindisi