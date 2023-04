Finisce con un rotondo 3-0 a favore delle padrone di casa dell’Aurora Volley la partita disputata sabato 1 aprile al Pala Malagoli di Brindisi che vedeva la squadra brindisina opposta alla Vis Squinzano per la 22esima giornata del Campionato di Serie C di pallavolo femminile. Gara che sulla carta non rappresentava un ostacolo insormontabile per la formazione di Coach Adolfo Rampino visto il grande divario in classifica tra le due formazioni con la squadra salentina che non ha più nulla da chiedere al campionato avendo di fatto raggiunto l’obiettivo del mantenimento della categoria.

Al contrario delle ospiti le giocatrici brindisine hanno l’obiettivo di qualificarsi per i play off e di farlo nella migliore posizione di classifica possibile, per questo non sono ammessi passi falsi a cinque giornate dal termine della stagione regolare.

L’allenatore biancazzurro sceglie la stessa formazione che la scorsa settimana ha espugnato il parquet dell’Ostuni che vede Mollica al palleggio, Maggio libero, Della Rocca e Palumbo laterali, Andreula e Galiulo al centro, De Toma opposta.

Inizio di partita equilibrato con le padrone di casa che vanno subito in vantaggio ma vengono prontamente riacciuffate dalle ospiti cui non mancano certo carattere e determinazione (6-6). Le brindisine con Galiulo forzano sul servizio per mettere in difficoltà le avversarie riprendendo con autorità il comando del set (13-7). Nonostante il Coach avversario richiami più volte le proprie atlete per i time-out, la formazione di casa riesce sempre a mettere le proprie attaccanti nella condizione di fare punti e chiude velocemente il parziale con il punteggio di 25-13.

Nel secondo set si ripropone il clichè già visto nel parziale precedente. Equilibrio iniziale fino al 6-6, poi è la squadra biancazzurra a salire in cattedra con Palumbo e De Toma che non lasciano scampo alle volenterose giocatrici ospiti (20-12). A questo punto del set Coach Rampino opera una rotazione delle atlete a disposizione inserendo De Maria per Della Rocca e la giovane Fiore per Andreula. Ottimo l’impatto sulla gara delle nuove entrate che con le loro prestazioni contribuiscono a chiudere il parziale per 25-14.

Ad inizio del terzo set Brindisi si presenta con la formazione rivoluzionata dai cambi cui si aggiunge anche il libero Difronzo subentrata in sostituzione di Maggio. La squadra brindisina sembra giovare dell’energia e dell’entusiasmo delle nuove entrate e mette subito all’angolo la squadra avversaria (7-2). Dopo l’ennesimo time-out chiamato da Squinzano è il capitano Palumbo a lasciare il campo per la giovanissima Palmisano Romano. Nonostante i tanti cambi effettuati, Brindisi mantiene un’ottima continuità di gioco e allunga ulteriormente (20-6). Con la gara ormai indirizzata in proprio favore Coach Rampino effettua l’ultimo cambio concedendo un po’ di respiro alla palleggiatrice Mollica sostituita dalla quattordicenne Montanero. La giovanissima regista brindisina si mette subito in evidenza alzando per Palmisano Romano e De Maria i palloni che chiudono definitivamente la contesa (25-8).

Gara che ha fruttato tre ottimi punti conquistati contro una formazione che aveva il vantaggio di poter giocare senza pressione, e che ha messo in evidenza la concentrazione e l’attenzione della squadra brindisina oltre al valore di tutto il roster biancazzurro cui si sono aggiunte, proprio sabato sera, due giovanissime atlete Minno e Saponaro provenienti dall’Under 14 di Titti Spinelli.

Tabellino: AURORA VOLLEY BRINDISI – FOMED VIS SQUINZANO 3-0 (25-13, 25-14, 25-8)

BRINDISI: Palumbo K 9, Mollica 4, Galiulo 11, Andreula 7, Della Rocca 3, Maggio L1, De Toma 15, De Maria 4, Palmisano Romano 3, Fiore 3, Difronzo, Montanero, Minno, Saponaro. All. Rampino. Ass. Casalino.

SQUINZANO: Blasi K 1, Tumolo L, Russo 9, Savoia, Briganti 3, Garrino, Bianco 2, Parisi, Maggio 3, De Siato, Montanaro. All. Pagano.