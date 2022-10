A pochi giorni dall’avvio del campionato non si ferma il lavoro dei dirigenti biancazzurri per completare il roster da mettere a disposizione dell’allenatore Elio Quarta e del suo staff.

In questi giorni si sono infatti perfezionati gli accordi per portare in biancazzurro le giovani brindisine Rebecca Maggio e Morena Moro che rinforzeranno ulteriormente la rosa della squadra biancazzurra.

Rebecca Maggio ventenne giocatrice di scuola Casale Volley 3 è un’atleta capace di giocare sia in banda che come libero e ha esordito in serie D nel 2018/19 con la formazione brindisina. Successivamente si trasferisce al Volley Talion Tuglie dove fa il suo esordio in serie C. Autrice di ottime prestazioni viene chiamata dalla Pallavolo Trepuzzi dove ha giocato da titolare nelle ultime due stagioni sempre nel campionato di serie C.

Morena Moro libero di diciotto anni muove i primi passi nella pallavolo con la Brindisi Volley, dove milita fino al 2018. L’anno seguente passa all’Assi Manzoni Brindisi formazione con la quale ha giocato fino allo scorso anno nella squadra U18.

“Essere qui è come un sogno per me” sono le sue prime parole “ spero di crescere e migliorare in questa squadra grazie al Coach e alle mie compagne. Ovviamente darò tutta me stessa per aiutare la squadra e ritagliarmi il mio spazio in rosa”. Per la promettente giocatrice brindisina sarà il debutto assoluto in un campionato senior.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’altro nuovo innesto del club biancazzurro che a dispetto della giovane età è già al quarto campionato di serie C consecutivo “Sono molto contenta di essere stata chiamata a giocare per l’Aurora Volley” dichiara Rebecca Maggio “ dopo qualche stagione fuori sono orgogliosa di poter giocare con la maglia della squadra della mia città. Sono determinata ad impegnarmi al massimo e mettere in pratica tutto quello che ho appreso in questi anni” conclude la giovane atleta.

Soddisfazione anche per il club che sia assicura due giovani atlete di prospettiva così come dichiarato dal DS Francesco Greco: “Siamo molto soddisfatti di aver individuato due rinforzi di qualità su cui puntare anche in ottica futura, siamo fiduciosi che sapranno mettersi in mostra e farsi trovare pronte dal Coach quando necessario”.