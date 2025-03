Il Silver sponsor biancoazzurro Caffè Ausonia, sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e UEB Gesteco Cividale, in programma domenica 30 marzo al PalaPentassuglia alle ore 12:00.

Storico punto di ritrovo per cittadini, forestieri e turisti nel cuore del centro della città sin dal 1963, Ausonia è ormai riconosciuto come marchio di qualità per ogni tipo di produzione dolce e salata e anche quest’anno, tra le tante attività, si occupa del servizio di catering nella sala hospitality del PalaPentassuglia. Inoltre, a certificare l’importanza dell’investimento fatto, il brand Ausonia è presente sul pantaloncino della divisa gara ufficiale e sulla sopramaglia con cui la Valtur Brindisi affronta la stagione sportiva di Serie A2.

Prodotti rigorosamente artigianali dalla pasticceria, alle colazioni, gelateria nel periodo estivo, rosticceria tipica salentina, stuzzicheria, insalate fino alla pausa pranzo con tavola calda e aperitivi, l’Ausonia offre un servizio a 360° ai propri clienti sia all’interno che all’esterno del locale tutti i giorni dalle 05:30 alle 20:30 e la domenica dalle 05:30 alle 14:00 diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti e appassionati tifosi di pallacanestro.

La partita sarà trasmessa domenica 30 marzo in diretta alle ore 12:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti disponibili a partire da €12 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

Valtur Brindisi & Caffè Ausonia sempre insieme e ancora più uniti per una domenica di grandi emozioni! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi