La Commissione Sanità della Regione Puglia ha affrontato in maniera approfondita, in seduta monotematica, i problemi dell’autismo. Dopo oltre quattro ore di confronto con le parti interessate ed alla presenza dell’Assessore al Welfare Rosa Barone, si è deciso di attivare in tempi brevissimi un tavolo tecnico per affrontare le questioni più urgenti e definire un percorso di interventi condiviso con tutti gli attori coinvolti.

Il tutto, con il coinvolgimento del Dipartimento promozione salute e benessere sociale e dall’Assessore al Welfare.

La Commissione è stata da me convocata anche sulla base delle richieste pervenute da consiglieri regionali e da associazioni di famiglie e centri riabilitativi dislocati su tutto il territorio pugliese. Varie le questioni affrontate: dalla necessità di rideterminare il fabbisogno reale a quello di procedere ad una ricognizione dei centri già accreditati e dei pareri di compatibilità già rilasciati ma non ancora operativi oltre che alla questione relativa al rinnovo dei contratti e delle convenzioni.

È stata una discussione lunga ma assolutamente proficua e proprio per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti gli intervenuti, in primis le famiglie che vivono ogni giorno le problematiche relative al disturbo dello spettro autistico. La terza Commissione seguirà la questione con molta attenzione fornendo, laddove di competenza, gli stimoli necessari affinché si arrivi quanto prima alla convocazione del citato tavolo tecnico per l’Autismo.

Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia