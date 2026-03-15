Un nuovo episodio accende ulteriormente il clima politico già teso a Brindisi.

Gianluca Quarta, ex assessore comunale ed esponente di Forza Italia, ha denunciato sui social di aver subito quello che definisce un atto intimidatorio.

In un post pubblicato su Facebook, Quarta racconta che qualcuno avrebbe tagliato le gomme della sua auto, episodio che lui stesso collega, almeno come interrogativo, al clima delle ultime settimane.

«Sarà una fatalità… oppure no. Sarà derivato da altre questioni? E quali? Non lo so», scrive nel post.

Poi la denuncia diretta: «Comunque ieri per la prima volta nella mia vita ho subito un atto intimidatorio. Mi hanno tagliato le gomme dell’auto».

Nel messaggio, l’ex assessore sottolinea anche di non voler arretrare davanti a eventuali pressioni: «In generale se qualcuno pensa di avermi fatto paura, si sbaglia di grosso».

Il nuovo episodio arriva in un momento di forte tensione politica, dopo i post pubblicati negli ultimi giorni dallo stesso Quarta nei quali ha ricostruito la sua estromissione dalla giunta comunale guidata dal sindaco Pino Marchionna.

Nei suoi interventi social l’ex assessore ha parlato di «presa della Bastiglia», accusando parte della maggioranza di aver organizzato riunioni riservate per sostituire gli assessori più votati e sostenendo che la scelta avrebbe tradito la volontà popolare espressa alle urne.

Sempre nei giorni scorsi Quarta aveva inoltre affermato che, durante le fasi del rimpasto di giunta, gli sarebbe stato prospettato un presunto imminente arresto di un assessore, circostanza che – secondo il suo racconto – avrebbe contribuito a giustificare la necessità di un riassetto dell’esecutivo. Un’ipotesi che lo stesso ex assessore ha poi evidenziato non essersi mai concretizzata.

Il clima politico cittadino era già stato ulteriormente alimentato anche dal comunicato diffuso ieri dalle forze di opposizione in consiglio comunale, che hanno chiesto chiarimenti al sindaco Marchionna sulle recenti dichiarazioni pubbliche e sul quadro politico emerso dalle polemiche interne alla maggioranza.

L’episodio denunciato da Quarta aggiunge quindi un nuovo elemento a una vicenda che nelle ultime settimane ha assunto toni sempre più accesi.

Resta ora da capire se l’ex assessore presenterà formale denuncia alle autorità e se l’episodio avrà ulteriori sviluppi investigativi.

Nel frattempo, dal suo post emerge un messaggio chiaro: l’intimidazione denunciata non cambierebbe la sua intenzione di continuare a raccontare pubblicamente la propria versione dei fatti.