Tanta paura, gravi danni, ma per fortuna nessun ferito grave, in un incredibile incidente stradale avvenuto stamattina all’incrocio tra Viale Aldo Modo e Via Giuseppe Di Vittorio, al quartiere Commenda.

Una Bmw X2, con a bordo due persone, lanciata ad alta velocità, è uscita dalla sede stradale ed ha sfondato la saracinesca del punto Enel sito all’incrocio delle due arterie, lesionando gravemente anche una colonna portante dell’edificio.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Fusion guidata da un anziano.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Brindisi ed i Vigili del Fuoco che hanno eseguito i rilievi di staticità della struttura lesionata.