Emergenza sulla superstrada in direzione nord, all’altezza del tratto Cisternino-Torre Canne.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha coinvolto un autoarticolato. Al momento entrambe le corsie di marcia risultano chiuse per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Non si segnalano feriti, ma il traffico è completamente bloccato.

Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità.

Si consiglia di evitare la zona e percorrere itinerari alternativi.