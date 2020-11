Avanzano i lavori di potenziamento della strada statale 172dir “Dei Trulli”, nella provincia di Brindisi.

L’intervento di Anas, che in larga parte consentirà il miglioramento delle intersezioni e l’adeguamento della sede stradale, riguarda un’intera tratta di circa 3 km (dal km 6,500 al km 9,500).

Le attività in corso interessano il territorio di Fasano (BR) dal km 6,500 al km 8,300.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, lungo la strada statale sono in vigore dei restringimenti della carreggiata, nei seguenti tratti:

– senso unico di marcia dal km 8,320 al km 7,000, in direzione Locorotondo, il transito è consentito a tutti i veicoli

– senso unico di marcia dal km 7+000 al km 6+420 in direzione Fasano, il transito è consentito ai soli mezzi leggeri, i mezzi pesanti devono deviati al km 6,420 sulle strade provinciali come da indicazioni in loco.

– senso unico di marcia dal km 7,000 al km 6,420 in direzione Locorotondo, il transito è consentito a tutti i veicoli come da ordinanza del comune di Fasano.

L’ultimazione per questa ulteriore fase dei lavori è prevista per il 23 gennaio.