Continua la campagna di ritiro dei nuovi mastelli per le utenze domestiche per migliorare e rendere più efficace ed efficiente la raccolta differenziata a Brindisi. Per essere sempre più vicini ai cittadini, soprattutto per gli abitanti delle frazioni, mercoledì 24 e 31 luglio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il ritiro dei mastelli potrà essere effettuato presso il presidio di AVR per l’Ambiente sito in via Adua, 4 nella Delegazione della frazione di Tuturano.

Presso il punto si possono ritirare anche le buste per la plastica, solo però se si sono già ritirati i nuovi mastelli, perché anche in questo caso vengono registrati e associati all’utenza Tari.

Ricordiamo, inoltre, ai cittadini di rispettare il nuovo calendari di raccolta per le utenze domestiche e per le non domestiche alfine di migliorare la qualità dei conferimenti e le percentuali di raccolta differenziata evitando così gli abbandoni indiscriminati che danneggiano la città e l’ambiente.

Si specifica come il ritiro dei nuovi mastelli sarà consentito al titolare iscritto al ruolo Tari, munito di iscrizione al ruolo o ultima bolletta Tari pagata, copia del documento di identità e tessera sanitaria/codice fiscale, o ad un suo delegato che oltre la copia dei documenti dovrà presentarsi con delega al ritiro scaricabile sul sito del Comune di Brindisi al seguente link -> https://bit.ly/4f6SgHl

• Seguite la pagina Facebook RICICLO E RIUSO BRINDISI per avere aggiornamenti sulle attività informative dei nuovi servizi

• Scarica DIFFERENZIAPP da APP STORE e GOOGLE PLAY per gestire correttamente la raccolta differenziata

• Per segnalazioni e richieste servizi Numero Verde: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 ( sabato mattina compreso) e dalle 14:30 alle 18:30 da telefono fisso 800.226633, da cellulare 06.40065224 O WhatsApp 346.8154209